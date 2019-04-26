ЦСКА в третий раз обыграл «Басконию» и вышел в Финал четырёх Евролиги

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Московский ЦСКА одержал победу над испанской «Басконией» в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги.
ЦСКА в третий раз обыграл «Басконию» и вышел в Финал четырёх Евролиги
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Встреча, прошедшая в Витории, завершилась со счётом 92:83 в пользу гостей.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Нандо де Коло, набравший 27 очков. Ещё 19 очков в активе Кори Хиггинса. Никита Курбанов принёс команде 15 очков.

В составе «Басконии» 21 очко набрал Венсан Пуарье. 16 очков в активе Патрисио Гарино, 12 и 11 очков набрали Йоханнес Фойгтман и Торнике Шенгелия.

Счёт в серии до трёх побед — 3:1 в пользу ЦСКА, московский клуб в восьмой раз подряд вышел в Финал четырёх Евролиги, где сыграет с мадридским «Реалом». Матчи пройдут с 17 по 19 мая в Витории.

Ранее в ЦСКА опровергли слухи о возвращении Милоша Теодосича.

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