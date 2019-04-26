В ЦСКА опровергли слухи о возвращении баскетболиста Теодосича
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- РИА Новости
«Вероятно, только удивительным стечением обстоятельств можно объяснить появление именно в испанской прессе в день нашего матча с «Басконией» информации о контракте ЦСКА и Теодосича», — цитирует президента армейцев ТАСС.
При этом он признался, что около недели назад общался с игроком, но разговор был не о баскетболе, а о жизни.
«Так что фанатам Тео и его противникам стоит успокоиться: никто ничего не подписывал и ни о чём не договаривался», — добавил Ватутин.
В нынешнем сезоне Теодосич покинул «Лос-Анджелес Клипперс». Серб находится в статусе свободного агента. Баскетболист выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год.
Ранее сообщалось, что Теодосич вернётся в ЦСКА.