В ЦСКА опровергли слухи о возвращении баскетболиста Теодосича

Короткая ссылка
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин опроверг слухи о скором возвращении в команду сербского разыгрывающего Милоша Теодосича.
В ЦСКА опровергли слухи о возвращении баскетболиста Теодосича
  • © Марко Войводич
  • РИА Новости

«Вероятно, только удивительным стечением обстоятельств можно объяснить появление именно в испанской прессе в день нашего матча с «Басконией» информации о контракте ЦСКА и Теодосича», — цитирует президента армейцев ТАСС.

При этом он признался, что около недели назад общался с игроком, но разговор был не о баскетболе, а о жизни.

«Так что фанатам Тео и его противникам стоит успокоиться: никто ничего не подписывал и ни о чём не договаривался», — добавил Ватутин.

В нынешнем сезоне Теодосич покинул «Лос-Анджелес Клипперс». Серб находится в статусе свободного агента. Баскетболист выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Теодосич вернётся в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить