В ЦСКА опровергли слухи о возвращении баскетболиста Теодосича

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин опроверг слухи о скором возвращении в команду сербского разыгрывающего Милоша Теодосича.

«Вероятно, только удивительным стечением обстоятельств можно объяснить появление именно в испанской прессе в день нашего матча с «Басконией» информации о контракте ЦСКА и Теодосича», — цитирует президента армейцев ТАСС.

При этом он признался, что около недели назад общался с игроком, но разговор был не о баскетболе, а о жизни.

«Так что фанатам Тео и его противникам стоит успокоиться: никто ничего не подписывал и ни о чём не договаривался», — добавил Ватутин.

В нынешнем сезоне Теодосич покинул «Лос-Анджелес Клипперс». Серб находится в статусе свободного агента. Баскетболист выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Теодосич вернётся в ЦСКА.