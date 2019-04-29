Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Всегда защищал своих игроков, но не в этот раз. Это моя вина — я выбирал состав на игру, делал изменения в команде», — цитирует специалиста AS.

Встреча, проходившая на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде, завершилась победой «Райо Вальекано» со счётом 1:0.

Единственный мяч в поединке на счету Адриана Эмбарбы, реализовавшего пенальти.

Несмотря на поражение, «Реал» уже не опустится ниже третьей строчки, так как ближайший преследователь, «Севилья», отстаёт на 10 очков.

Ранее Зидан раскритиковал футболистов «Реала» за проигранный матч «Райо Вальекано».