Зидан раскритиковал футболистов «Реала» за проигранный матч «Райо Вальекано»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен действиями своих футболистов в матче 35-го тура против «Райо Вальекано».

«Сегодня мы ничего не сделали, ноль, с первой минуты и до последней. Мы вообще не играли, я зол. Мы должны принести извинения нашим фанатам за то, как мы сегодня выступили. Мы не можем закончить сезон подобным образом. Мы должны уважать футбол и этот клуб», — сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.

Также главный тренер «Реала» добавил, что не будет защищать своих игроков после такого матча, но не снимает с себя ответственности за результат, поскольку он выбирает состав.

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Райо Вальекано» в 35-м туре чемпионата Испании.

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