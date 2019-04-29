Зидан раскритиковал футболистов «Реала» за проигранный матч «Райо Вальекано»
«Сегодня мы ничего не сделали, ноль, с первой минуты и до последней. Мы вообще не играли, я зол. Мы должны принести извинения нашим фанатам за то, как мы сегодня выступили. Мы не можем закончить сезон подобным образом. Мы должны уважать футбол и этот клуб», — сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.
Также главный тренер «Реала» добавил, что не будет защищать своих игроков после такого матча, но не снимает с себя ответственности за результат, поскольку он выбирает состав.
Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Райо Вальекано» в 35-м туре чемпионата Испании.