Кучеров попал в список претендентов на «Харт Трофи»

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров попал в тройку претендентов на награду самому ценному игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter, россиянин Никита Кучеров номинирован на получение «Харт Трофи». В прошедшем сезоне форвард «Тампы» выиграл гонку бомбардиров, набрав 128 (41 + 87) очков за 82 матча.

Также в тройке претендентов оказались нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Конор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

Кучеров может стать четвёртым россиянином, выигрывавшим «Харт Трофи». Ранее обладателями награды становились Сергей Фёдоров, Александр Овечкин (трижды) и Евгений Малкин.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Каролины» Свечников пропускает шестой матч подряд после драки с Овечкиным.