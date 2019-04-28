Кучеров попал в список претендентов на «Харт Трофи»

Короткая ссылка
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров попал в тройку претендентов на награду самому ценному игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter, россиянин Никита Кучеров номинирован на получение «Харт Трофи». В прошедшем сезоне форвард «Тампы» выиграл гонку бомбардиров, набрав 128 (41 + 87) очков за 82 матча.

Также в тройке претендентов оказались нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Конор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

Кучеров может стать четвёртым россиянином, выигрывавшим «Харт Трофи». Ранее обладателями награды становились Сергей Фёдоров, Александр Овечкин (трижды) и Евгений Малкин.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Каролины» Свечников пропускает шестой матч подряд после драки с Овечкиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить