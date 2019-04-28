Хоккеист «Каролины» Свечников пропускает шестой матч подряд после драки с Овечкиным
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропускает шестой матч подряд после того, как в третьем поединке серии плей-офф Кубка Стэнли против «Вашингтон Кэпиталз» подрался с капитаном команды соперника Александром Овечкиным. Хоккеист продолжает восстанавливаться от повреждения.
В трёх матчах плей-офф на счету 19-летнего форварда три (2 + 1) очка.
Ранее главный тренер «Каролины» объявил о скором возвращении Свечникова в строй.