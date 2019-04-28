Хоккеист «Каролины» Свечников пропускает шестой матч подряд после драки с Овечкиным

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не попал в заявку на второй матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс», продолжая восстанавливаться от повреждения, полученного во время драки с соотечественником Александром Овечкиным.

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропускает шестой матч подряд после того, как в третьем поединке серии плей-офф Кубка Стэнли против «Вашингтон Кэпиталз» подрался с капитаном команды соперника Александром Овечкиным. Хоккеист продолжает восстанавливаться от повреждения.

В трёх матчах плей-офф на счету 19-летнего форварда три (2 + 1) очка.

Ранее главный тренер «Каролины» объявил о скором возвращении Свечникова в строй.