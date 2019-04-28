Президент UFC раскритиковал российского бойца Смолякова

По окончании турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3 президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт остался недоволен выступлением российского бойца Дмитрия Смолякова, который в первом раунде уступил экс-игроку в американский футбол Грегу Харди.

«Если бы я был обычным фанатом ММА, я бы задался вопросом, кто те девять парней, которых побил Смоляков. Хотелось бы посмотреть на них. У Смолякова девять побед в ММА, но я хотел бы увидеть тех ребят, которых он победил. Возможно, они даже находятся в этой комнате прямо сейчас», — сказал Уайт на пресс-конференции по окончании турнира.

Поражение от Харди стало для Смолякова третьим в боях под эгидой UFC.

Ранее сообщалось, что российский боец уступил бывшему игроку в американский футбол на турнире UFC.