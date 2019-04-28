Российский боец уступил бывшему игроку в американский футбол на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков потерпел поражение от американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Санрайзе.

Поединок завершился нокаутом на третьей минуте первого раунда.

Для Смолякова этот бой стал третьим в UFC. Все три поединка он проиграл.

Харди является бывшим игроком Национальной футбольной лиги (НФЛ). Он выступал в ней с 2010 по 2018 год. После этого он ушёл в смешанные единоборства, в трёх стартовых боях в MMA спортсмен одержал победы.

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