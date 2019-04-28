Президент Bellator назвал потенциального соперника Емельяненко
«Емельяненко никогда не встречалсяс Барнеттом, это будет что-то невероятное. Некоторое время он был вне игры. К тому же имеет некоторые обязательства в реслинге и кино. Его график загружен, но, надеюсь, мы сможем организовать это. Если он победит, то, возможно, получит титульный бой в 2019 году», — сказал Кокер порталу BJPenn.
Джош Барнетт подписал контракт с Bellator 2 апреля 2019 года.
Ранее президент Bellator заявил о намерении предложить Емельяненко провести прощальный тур.