Президент Bellator назвал потенциального соперника Емельяненко

Глава промоушена по смешанным единоборствам Bellator Скотт Кокер заявил, что в случае, если российский боец Фёдор Емельяненко согласится продолжить карьеру, его соперником может стать экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джош Барнетт.

«Емельяненко никогда не встречалсяс Барнеттом, это будет что-то невероятное. Некоторое время он был вне игры. К тому же имеет некоторые обязательства в реслинге и кино. Его график загружен, но, надеюсь, мы сможем организовать это. Если он победит, то, возможно, получит титульный бой в 2019 году», — сказал Кокер порталу BJPenn.

Джош Барнетт подписал контракт с Bellator 2 апреля 2019 года.

Ранее президент Bellator заявил о намерении предложить Емельяненко провести прощальный тур.