Президент Bellator заявил о намерении предложить Емельяненко провести прощальный тур

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Президент организации по смешанным единоборствам Bellator Скотт Кокер рассказал о желании провести прощальное турне для Фёдора Емельяненко, состоящее из поединков на трёх континентах.
Президент Bellator заявил о намерении предложить Емельяненко провести прощальный тур
  • © Amy Sanderson
  • globallookpress.com

«Я пока не общался с Фёдором, но намерен поговорить с ним в Чикаго. Собираюсь спросить о его планах, о том, чего он хочет. Если он выразит желание продолжить, я хотел бы организовать для него тур. Бой в Японии, потом поединок в США и в Москве. Мы бы представляли это как почётное турне. Но он может отказать, пока я не знаком с его планами», — цитирует Кокера портал BJPenn.

Также президент Bellator добавил, что всё станет ясно в течение нескольких недель. В предыдущем бою Фёдор Емельяненко уступил Райану Бэйдеру.

Ранее Емельяненко подвёл итоги ЧР по ММА среди юниоров.

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