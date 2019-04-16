Емельяненко подвёл итоги ЧР по ММА среди юниоров

Председатель наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко подвёл итоги прошедшего в Оренбурге чемпионата страны по смешанным единоборствам среди спортсменов в возрасте 18—20 лет.

«С такими ребятами у нашего спорта есть будущее. Те бои, которые мы наблюдали на первенстве, — это поединки очень высокого уровня. Уверен, что в скором времени мы услышим их имена на чемпионатах мира, Европы, а кого-то поздравим с победами в международных промоушенах», — заявил Емельяненко.

Золотые награды первенства среди юниоров завоевали Курбан Омаров, Шахбан Гапизов, Залимхан Залимханов, Башир Мусаев, Никита Кульшин, Камиль Шайхаматов, Магомед Тучалов, Гамзат Сиражудинов, Рустам Ашурбеков и Заурбек Магомедов.

Ранее сообщалось, что Александр Шлеменко будет секундантом своего подопечного на турнире по ММА в Москве.