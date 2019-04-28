СМИ: Неймара могут дисквалифицировать как минимум на пять матчей за удар фаната
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Как сообщает Footmercato, именно такое наказание может быть вынесено Дисциплинарным комитетом Федерации футбола Франции (FFF).
Инцидент произошёл после завершения игры между ПСЖ и «Ренном». Неймар поднимался по лестнице на трибунах и остановился около фаната, который снимал его на телефон. Они обменялись фразами, и Неймар нанёс болельщику удар в область подбородка.
Два дня назад бразилец получил дисквалификацию от Совета европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за оскорбление арбитра матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Ранее Неймар признал, что поступил неправильно, ударив фаната.