Бушманов назвал лучшего футболиста «Зенита» в последних матчах

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Трёхкратный чемпион России по футболу Евгений Бушманов сказал, кто является лучшим игроком санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Дзюба на высоком уровне провёл игры с «Краснодаром» и «Динамо», забил три мяча и отдал результативную передачу», — заявил Бушманов в интервью RT.

При этом он особенно отметил способность Дзюбы демонстрировать свой лучший футбол в критические моменты.

«Практика показывает, что он обладает лидерскими качествами. В ключевой момент он способен взять игру на себя, забить мяч и повести за собой команду. Ранее мы уже видели подобное на чемпионате мира в России», — заключил Бушманов.

Ранее он назвал главного фаворита в борьбе за серебро РПЛ.

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