Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на этапе КМ по художественной гимнастике

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Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на этапе КМ по художественной гимнастике
  • РИА Новости

Российская гимнастка выиграла с результатом 22,000 балла.

Второй стала израильтянка Линой Ашрам (21,850 балла). Замкнула тройку лучших американка Лауре Зенг (20,350 балла).

Ранее Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Баку.

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