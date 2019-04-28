Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на этапе КМ по художественной гимнастике
Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
- РИА Новости
Российская гимнастка выиграла с результатом 22,000 балла.
Второй стала израильтянка Линой Ашрам (21,850 балла). Замкнула тройку лучших американка Лауре Зенг (20,350 балла).
Ранее Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Баку.
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