Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на этапе КМ по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

РИА Новости

Российская гимнастка выиграла с результатом 22,000 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (21,850 балла). Замкнула тройку лучших американка Лауре Зенг (20,350 балла). Ранее Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Баку.