Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Баку
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- РИА Новости
На заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье победу одержала Дина Аверина. Её результат — 85,600 балла.
Второе место у её сестры Арины (79,850). Бронзовой призёркой стала украинка Влада Никольченко (78,900 балла).
Этап Кубка мира завершится 28 апреля.
Ранее сообщалось, что российские гимнастки заняли первое место в упражнениях с обручами и булавами на этапе КМ.