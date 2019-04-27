Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Баку

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Россиянка Дина Аверина одержала победу в многоборье на этапе кубка мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана.
Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Баку
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

На заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье победу одержала Дина Аверина. Её результат — 85,600 балла.

Второе место у её сестры Арины (79,850). Бронзовой призёркой стала украинка Влада Никольченко (78,900 балла).

Этап Кубка мира завершится 28 апреля.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки заняли первое место в упражнениях с обручами и булавами на этапе КМ.

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