СМИ: Хартли и Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года

Короткая ссылка
Главному тренеру «Авангарда» Бобу Хартли, нападающему команды Денису Зернову, а также клубному врачу Дмитрию Батушенко угрожает дисквалификация на четыре года за препятствование работе допинг-офицера Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
СМИ: Хартли и Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

РУСАДА планирует открыть дело в отношении главного тренера хоккейного клуба «Авангард» Боба Хартли, форварда команды Дениса Зернова, а также врача Дмитрия Батушенко за препятствование работе допинг-офицера. Об этом сообщает «Чемпионат». Инцидент случился во время финальной серии Кубка Гагрина между «Авангардом» и ЦСКА.

Согласно правилам, тренер или врач, укрывающий спортсмена от прохождения допинг-теста, может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Авангарда» Хартли не пускал допинг-офицеров к Зернову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить