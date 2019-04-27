СМИ: Хартли и Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года

Главному тренеру «Авангарда» Бобу Хартли, нападающему команды Денису Зернову, а также клубному врачу Дмитрию Батушенко угрожает дисквалификация на четыре года за препятствование работе допинг-офицера Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

РУСАДА планирует открыть дело в отношении главного тренера хоккейного клуба «Авангард» Боба Хартли, форварда команды Дениса Зернова, а также врача Дмитрия Батушенко за препятствование работе допинг-офицера. Об этом сообщает «Чемпионат». Инцидент случился во время финальной серии Кубка Гагрина между «Авангардом» и ЦСКА.

Согласно правилам, тренер или врач, укрывающий спортсмена от прохождения допинг-теста, может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Авангарда» Хартли не пускал допинг-офицеров к Зернову.