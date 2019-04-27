Главный тренер «Авангарда» Хартли не пускал допинг-офицеров к Зернову

Во время финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и «Авангардом» Боб Хартли пытался препятствовать работе допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на отчёт инспектора допинг-контроля, во время финальной серии КХЛ главный тренер «Авангарда» Боб Хартли пытался не пустить допинг-офицеров к игроку своей команды Денису Зернову.

В частности, в отчёте говорится, что наставник перекрывал вход в раздевалку и осыпал сотрудников РУСАДА ругательствами.

Ранее сообщалось, что британский легкоатлет обвинил соперников в употреблении допинга.