Главный тренер «Авангарда» Хартли не пускал допинг-офицеров к Зернову
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на отчёт инспектора допинг-контроля, во время финальной серии КХЛ главный тренер «Авангарда» Боб Хартли пытался не пустить допинг-офицеров к игроку своей команды Денису Зернову.
В частности, в отчёте говорится, что наставник перекрывал вход в раздевалку и осыпал сотрудников РУСАДА ругательствами.
Ранее сообщалось, что британский легкоатлет обвинил соперников в употреблении допинга.