Главный тренер «Авангарда» Хартли не пускал допинг-офицеров к Зернову

Короткая ссылка
Во время финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и «Авангардом» Боб Хартли пытался препятствовать работе допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Главный тренер «Авангарда» Хартли не пускал допинг-офицеров к Зернову
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на отчёт инспектора допинг-контроля, во время финальной серии КХЛ главный тренер «Авангарда» Боб Хартли пытался не пустить допинг-офицеров к игроку своей команды Денису Зернову.

В частности, в отчёте говорится, что наставник перекрывал вход в раздевалку и осыпал сотрудников РУСАДА ругательствами.

Ранее сообщалось, что британский легкоатлет обвинил соперников в употреблении допинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить