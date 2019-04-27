Британский легкоатлет обвинил соперников в употреблении допинга

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Двукратный чемпион Великобритании в беге на 800 м Гай Лермонт считает, что его соперники употребляют допинг под предлогом астмы и аллергических реакций.
Британский легкоатлет обвинил соперников в употреблении допинга
  • © Zueger, E./Arco Images GmbH
  • globallookpress.com

«Все они на допинге. Я осознал это ещё в 2012 году. Уверен, что однажды я всех их смету со своего пути. Меня не волнует, сколько времени на это уйдет. Продолжайте пить своё пойло, продолжайте жаловаться на астму или серьёзную аллергию — вы все будете побеждены», — написал спортсмен в Twitter.

На чемпионате Европы в помещении в 2019 году Лермонт занял 14-е место.

Ранее сообщалось, из-за чего поссорились олимпийские чемпионы в беге Фара и Гебреселассие.

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