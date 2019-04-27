Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят показал шестой результат в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане, который проходит в Баку.

Таким образом, в гонке, которая состоится в воскресенье, 28 апреля, он будет стартовать с шестой позиции.

Победителем квалификации Гран-при Азербайджана стал финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон стал вторым, а третий результат показал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель.

🏁 END OF QUALIFYING 🏁



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LEC (DNS Q3)#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1pic.twitter.com/gSicK4Tvoe — Formula 1 (@F1) 27 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане была приостановлена из-за аварий с участием Роберта Кубицы и Шарля Леклера.