Квят показал шестой результат в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят показал шестой результат в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане, который проходит в Баку.
Квят показал шестой результат в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане
  • Reuters

Таким образом, в гонке, которая состоится в воскресенье, 28 апреля, он будет стартовать с шестой позиции.

Победителем квалификации Гран-при Азербайджана стал финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон стал вторым, а третий результат показал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель.

Ранее сообщалось, что квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане была приостановлена из-за аварий с участием Роберта Кубицы и Шарля Леклера.

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