Квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане приостановлена второй раз из-за аварии Леклера

Квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане, которая проходит в эти минуты в Баку, была приостановлена во второй раз из-за очередной аварии — теперь с участием гонщика Ferrari Шарля Леклера.

Инцидент произошёл во втором сегменте квалификации.

Свой болид монегаск разбил в том же повороте, в котором в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана в аварию попал польский пилот команды Williams Роберт Кубица.

После аварии с участием Леклера квалификация была приостановлена для того, чтобы организаторы гонки могли провести в порядок асфальт трассы и восстановить защитный барьер, в который врезался монегаск.

Ранее сообщалось, что Кубица попал в аварию в квалификации Гран-при Азербайджана.