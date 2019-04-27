Квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане приостановлена второй раз из-за аварии Леклера

Короткая ссылка
Квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане, которая проходит в эти минуты в Баку, была приостановлена во второй раз из-за очередной аварии — теперь с участием гонщика Ferrari Шарля Леклера.
Квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане приостановлена второй раз из-за аварии Леклера
  • Reuters

Инцидент произошёл во втором сегменте квалификации.

Свой болид монегаск разбил в том же повороте, в котором в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана в аварию попал польский пилот команды Williams Роберт Кубица.

После аварии с участием Леклера квалификация была приостановлена для того, чтобы организаторы гонки могли провести в порядок асфальт трассы и восстановить защитный барьер, в который врезался монегаск.

Ранее сообщалось, что Кубица попал в аварию в квалификации Гран-при Азербайджана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить