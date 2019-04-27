Квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане приостановлена второй раз из-за аварии Леклера
- Reuters
Инцидент произошёл во втором сегменте квалификации.
Свой болид монегаск разбил в том же повороте, в котором в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана в аварию попал польский пилот команды Williams Роберт Кубица.
🚩 RED FLAG 🚩— Formula 1 (@F1) 27 апреля 2019 г.
Charles Leclerc goes into the wall at Turn 8! #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1pic.twitter.com/hKfXRDkgSY
После аварии с участием Леклера квалификация была приостановлена для того, чтобы организаторы гонки могли провести в порядок асфальт трассы и восстановить защитный барьер, в который врезался монегаск.
Ранее сообщалось, что Кубица попал в аварию в квалификации Гран-при Азербайджана.