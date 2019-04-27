Польский гонщик «Формулы-1» Кубица попал в аварию во время квалификации этапа в Баку
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, Кубица разбил свой болид в одном из поворотов трассы, но видимых повреждений не получил. Из-за аварии поляка квалификация была приостановлена на 30 минут.
Кубица вернулся в «Формулу-1» перед началом сезона-2019 после восьмилетнего перерыва. В трёх уже состоявшихся этапах серии поляк не набрал ни одного очка, а лучшим его результатом стало 16-е место на Гран-при Бахрейна.
Ранее сообщалось, что российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят показал шестой результат в третьей практике Гран-при Азербайджана.