Польский гонщик «Формулы-1» Кубица попал в аварию во время квалификации этапа в Баку

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Польский пилот команды «Формулы-1» Williams Роберт Кубица попал в аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана, которая проходит в эти минуты в Баку.
Польский гонщик «Формулы-1» Кубица попал в аварию во время квалификации этапа в Баку
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, Кубица разбил свой болид в одном из поворотов трассы, но видимых повреждений не получил. Из-за аварии поляка квалификация была приостановлена на 30 минут.

Кубица вернулся в «Формулу-1» перед началом сезона-2019 после восьмилетнего перерыва. В трёх уже состоявшихся этапах серии поляк не набрал ни одного очка, а лучшим его результатом стало 16-е место на Гран-при Бахрейна.

Ранее сообщалось, что российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят показал шестой результат в третьей практике Гран-при Азербайджана.

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