Экс-тренер «Спартака» признался, что его шокировала новость об уходе Измайлова и Родионова из клуба

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что его шокировала информация об отставке по окончании сезона вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Экс-тренер «Спартака» признался, что его шокировала новость об уходе Измайлова и Родионова из клуба
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Большая неожиданность для меня, неприятно это слышать. Это два прекрасных человека, плоть от плоти спартаковцы», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По его словам, работа с Измайловым и Родионовым запомнилась ему большим уважением и поддержкой с их стороны. При этом Рианчо выразил мнение, что раз они покидают клуб, это значит, что функционеры истратили кредит доверия руководства.

«Не знаю всех деталей, у руководства есть свои аргументы, но это удивительная для меня ситуация — вице-президент и спортивный директор уходят, а тренер остаётся. Просто шок — в футболе редко такое встретишь», — добавил Рианчо.

26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Ранее СМИ назвали имя нового вице-президента «Спартака».

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