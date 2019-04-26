«Спартак»: Измайлов и Родионов покинут клуб по окончании сезона

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Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов, а также спортивный директор футбольного клуба Сергей Родионов покинут свои посты по окончании нынешнего сезона.
«Спартак»: Измайлов и Родионов покинут клуб по окончании сезона
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Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Решение об их отставке было принято на заседании совета директоров клуба.

«Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона», — говорится в сообщении.

В последнем матче «Спартак» потерпел разгромное поражение от тульского «Арсенала» — 0:3. После 25 туров красно-белые занимают пятое место в Российской премьер-лиге с 39 очками.

Ранее журналист Илья Казаков заявил, что Измайлов и Родионов должны покинуть «Спартак» до конца недели.

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