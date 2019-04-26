Журналист: Измайлов и Родионов должны покинуть «Спартак» до конца недели
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- РИА Новости
«Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов и Родионов покинут «Спартак», — написал журналист в своём Twitter.
Он отметил, что Измайлов может отправиться в «Монако».
«Про судьбу Родионова не говорят ничего», — подчеркнул Казаков.
В последнем матче «Спартак» потерпел разгромное поражение от тульского «Арсенала» — 0:3. После 25 туров красно-белые занимают пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 39 очками.
Ранее актёр Алексей Маклаков назвал позором поражение «Спартака» от «Арсенала».