Журналист: Измайлов и Родионов должны покинуть «Спартак» до конца недели

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Журналист Илья Казаков сообщил, что вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов, а также спортивный директор футбольного клуба Сергей Родионов должны покинуть свои должности до конца недели.
Журналист: Измайлов и Родионов должны покинуть «Спартак» до конца недели
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов и Родионов покинут «Спартак», — написал журналист в своём Twitter.

Он отметил, что Измайлов может отправиться в «Монако».

«Про судьбу Родионова не говорят ничего», — подчеркнул Казаков.

В последнем матче «Спартак» потерпел разгромное поражение от тульского «Арсенала» — 0:3. После 25 туров красно-белые занимают пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 39 очками.

Ранее актёр Алексей Маклаков назвал позором поражение «Спартака» от «Арсенала».

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