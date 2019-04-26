Актёр Маклаков назвал позором поражение «Спартака» от «Арсенала»

Актёр Алексей Маклаков, который является болельщиком «Спартака», раскритиковал команду после разгромного поражения от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матч с «Арсеналом» — показатель полного развала в команде и отсутствия желания играть. Игра защиты вообще не позволяет говорить об этой линии как о состоятельном элементе в команде. Их игра — это позор», — цитирует актёра «Чемпионат».

Он также считает, что Олег Кононов исчерпал себя на посту главного тренера красно-белых. При этом он признался, что не знает, кого следует назначить на его место. По его мнению, «Спартак» сможет занять максимум четвёртое место.

«Это «Спартак», его действия невозможно предугадать. Футбол этой команды настолько размытый, что я теряюсь и не могу сказать, что с ним будет дальше», — сказал Маклаков.

«Спартак» проиграл «Арсеналу» со счётом 0:3. После 25 туров красно-белые занимают пятое место с 39 очками.