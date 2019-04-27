СМИ назвали имя нового вице-президента «Спартака»
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Как сообщает «Чемпионат», пост займёт член совета директоров ЛУКОЙЛ Сергей Михайлов.
Михайлов входит в совет директоров компании с 2004 года. В «Спартаке» он ранее занимался работой с болельщиками.
Помимо этого, в клуб в качестве селекционера придёт известный скаут Томас Цорн.
26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Ранее сообщалось, что бывший гендиректор Rambler может занять должность в «Спартаке».