СМИ назвали имя нового вице-президента «Спартака»

Короткая ссылка
Стало известно, кто станет вице-президентом московского футбольного клуба «Спартак».
СМИ назвали имя нового вице-президента «Спартака»
  • @fcsm_official
  • Twitter

Как сообщает «Чемпионат», пост займёт член совета директоров ЛУКОЙЛ Сергей Михайлов.

Михайлов входит в совет директоров компании с 2004 года. В «Спартаке» он ранее занимался работой с болельщиками.

Помимо этого, в клуб в качестве селекционера придёт известный скаут Томас Цорн.

26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор Rambler может занять должность в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить