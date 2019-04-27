СМИ назвали имя нового вице-президента «Спартака»

Стало известно, кто станет вице-президентом московского футбольного клуба «Спартак».

Как сообщает «Чемпионат», пост займёт член совета директоров ЛУКОЙЛ Сергей Михайлов.

Михайлов входит в совет директоров компании с 2004 года. В «Спартаке» он ранее занимался работой с болельщиками.

Помимо этого, в клуб в качестве селекционера придёт известный скаут Томас Цорн.

26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор Rambler может занять должность в «Спартаке».