СМИ: Бывший гендиректор Rambler может занять должность в «Спартаке»

Бывший генеральный директор Rambler Group Дмитрий Сергеев может занять одну из руководящих должностей в московском футбольном клубе «Спартак».

По информации Telegram-канала «ЭкСпорт», кандидатура Сергеева может стать компромиссным вариантом между приглашением человека со стороны и назначением своего ставленника, учитывая давние дружеские отношения между владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и председателем совета директоров RAMBLER&Co Александром Мамутом.

Отмечается, что кандидатуру Сергеева также поддерживает часть фанатов команды. Предполагается, что основной задачей функционера может стать увеличение выручки и формирование положительного имиджа «Спартака» накануне его продажи.

26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Назаров написал стихи о кадровых перестановках в «Спартаке».