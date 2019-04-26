«Зенит» назвал ориентировочные сроки восстановления Маркизио

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал ориентировочные сроки восстановления итальянского полузащитника Клаудио Маркизио.
«Зенит» назвал ориентировочные сроки восстановления Маркизио
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, на восстановление после операции 33-летнему Маркизио потребуется от четырёх до шести месяцев.

В текущем сезоне итальянский хавбек сыграл девять матчей в Российской премьер-лиге и забил два мяча. После зимнего перерыва он вышел на поле только в одной игре — в феврале он провёл шесть минут в матче Лиги Европы с «Фенербахче». 24 апреля он перенёс операцию на колене.

Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал «Зенит» за поведение болельщиков на матче ЛЕ с «Вильярреалом».

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