Футболист «Зенита» Маркизио перенёс операцию на колене
- РИА Новости
Об этом итальянец рассказал в своём Instagram.
«Травмы — часть игры, это нужно понимать. Нужно уметь вставать после каждого падения и доказывать, что ты становишься только сильнее», — написал спортсмен.
Он отметил, что желает быть частью игры, так у него до сих пор не пропала любовь к футболу.
«Когда я восстановлюсь, то с проблемами с коленями будет покончено», — подчеркнул Маркизио.
В текущем сезоне Маркизио сыграл девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил два мяча. После перерыва он вышел на поле только в одной игре — в феврале он провёл 6 минут в матче Лиги Европы с «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что «Зенит» настаивает на углублённом осмотре Кокорина клубным врачом в СИЗО.