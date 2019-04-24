Футболист «Зенита» Маркизио перенёс операцию на колене

Итальянский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио, который восстанавливается от травмы, перенёс операцию на колене.

Об этом итальянец рассказал в своём Instagram.

«Травмы — часть игры, это нужно понимать. Нужно уметь вставать после каждого падения и доказывать, что ты становишься только сильнее», — написал спортсмен.

Он отметил, что желает быть частью игры, так у него до сих пор не пропала любовь к футболу.

«Когда я восстановлюсь, то с проблемами с коленями будет покончено», — подчеркнул Маркизио.

В текущем сезоне Маркизио сыграл девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил два мяча. После перерыва он вышел на поле только в одной игре — в феврале он провёл 6 минут в матче Лиги Европы с «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что «Зенит» настаивает на углублённом осмотре Кокорина клубным врачом в СИЗО.