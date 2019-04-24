«Зенит» настаивает на углублённом осмотре Кокорина клубным врачом в СИЗО

Руководитель пресс-службы петербургского футбольного клуба «Зенит» Антон Макаренко рассказал о встрече врача коллектива Михаила Гришина с нападающим Александром Кокориным в СИЗО.

«На встрече с Александром Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты», — приводит слова Макаренко Sport24.

По его словам, предварительный осмотр выявил ухудшение состояние Кокорина. Он также рассказал, что было рекомендовано футболисту, помимо ежедневных занятий в тренажёрном зале и бассейне.

«Целесообразно провести более углублённое исследование с помощью МРТ — это необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации», — отметил Макаренко.

В марте 2018 года Кокорину была сделана операция на колене. После длительного заключения в СИЗО «Бутырка» футболист стал жаловаться на боли в суставе.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО и дал рекомендации по лечению.