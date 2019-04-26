УЕФА оштрафовал «Зенит» за поведение болельщиков на матче ЛЕ с «Вильярреалом»
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Как сообщает пресс-служба УЕФА, российский клуб оштрафован на €10 тысяч.
Поводом для такого решения стали акты вандализма со стороны фанатов.
Отмечается, что «Зенит» также обязан в течение 30 дней связаться с «Вильярреалом» для возмещения ущерба, причинённого его болельщиками.
Встреча, состоявшаяся 14 марта в Испании, завершилась победой «Вильярреала» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра.