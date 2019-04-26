Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал предстоящий матч с «Краснодаром»

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предстоящий матч с «Краснодаром».
Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал предстоящий матч с «Краснодаром»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Краснодар» — очень хорошая команда», — заявил он.

По его словам, армейцы знают, что будет непросто, но хотят выиграть.

Как отметил Магнуссон, для ЦСКА было исключительно важно обыграть в прошлом туре «Анжи», а теперь нужно добиваться результата и во встрече с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский не помогут «Краснодару» в матче 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги с ЦСКА, который состоится в воскресенье, 28 апреля.

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