Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал предстоящий матч с «Краснодаром»
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- РИА Новости
«Краснодар» — очень хорошая команда», — заявил он.
По его словам, армейцы знают, что будет непросто, но хотят выиграть.
Как отметил Магнуссон, для ЦСКА было исключительно важно обыграть в прошлом туре «Анжи», а теперь нужно добиваться результата и во встрече с «Краснодаром».
Ранее сообщалось, что защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский не помогут «Краснодару» в матче 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги с ЦСКА, который состоится в воскресенье, 28 апреля.