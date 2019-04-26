Мостовой считает, что любой тренер может сменить Кононова в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о результатах команды в последних матчах.

«Три гола от «Арсенала» за первые 25 минут и бессилие весь матч — это позор. Любой тренер, который приходит в команду, должен думать о том, в какой момент его могут убрать. Кто может сменить Кононова? Любой», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он также раскритиковал Кононова за громкие заявления, когда он был назначен на пост, и подчеркнул нестабильность команды в плане состава. При этом Мостовой считает, что победа красно-белых в следующем туре позволит команде побороться за Лигу Европы.

«За место в Лиге чемпионов будет бороться куда сложнее. «Локомотив» догнать будет трудно», — добавил Мостовой.

В последнем матче «Спартак» потерпел разгромное поражение от тульского «Арсенала» — 0:3. После 25 туров красно-белые занимают пятое место в Российской премьер-лиге с 39 очками.

Ранее совет директоров «Спартака» поддержал Кононова.