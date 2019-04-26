Совет директоров «Спартака» поддержал тренера команды Кононова

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Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову.
Совет директоров «Спартака» поддержал тренера команды Кононова
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Отмечается, что Кононов останется наставником «Спартака» и именно под его руководством будет формироваться состав коллектива к следующему сезону.

«Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников», — говорится в сообщении.

В руководстве красно-белых также выразили уверенность, что для успешного выступления команды к 100-летнему юбилею необходимо кардинальное обновление состава.

В последнем матче «Спартак» потерпел разгромное поражение от тульского «Арсенала» — 0:3. После 25 туров красно-белые занимают пятое место в Российской премьер-лиге с 39 очками.

Ранее сообщалось, что вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона.

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