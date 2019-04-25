Дзюба достиг отметки в 100 забитых мячей в матчах РПЛ

Мяч в поединке 25-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» стал для нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы сотым в рамках турнира в профессиональной карьере.

Об этом сообщает РИА Новости.

37 из 100 своих мячей в поединках РПЛ Дзюба забил, защищая цвета «Зенита», 26 — за «Спартак», 18 — в форме «Ростова», 13 — в составе «Томи», и ещё 6 — за «Арсенал».

Чтобы достичь отметки в 100 забитых мячей в РПЛ, 30-летнему форварду понадобились 306 матчей. В элитном дивизионе чемпионата России по футболу Дзюба дебютировал в 2006 году, а свой первый результативный удар нанёс в сезоне-2007, отличившись за «Спартак» во встрече с «Томью».

Ранее сообщалось, что мяч Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Динамо» в матче РПЛ.