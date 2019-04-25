Дзюба достиг отметки в 100 забитых мячей в матчах РПЛ

Короткая ссылка
Мяч в поединке 25-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» стал для нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы сотым в рамках турнира в профессиональной карьере.
Дзюба достиг отметки в 100 забитых мячей в матчах РПЛ
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

37 из 100 своих мячей в поединках РПЛ Дзюба забил, защищая цвета «Зенита», 26 — за «Спартак», 18 — в форме «Ростова», 13 — в составе «Томи», и ещё 6 — за «Арсенал».

Чтобы достичь отметки в 100 забитых мячей в РПЛ, 30-летнему форварду понадобились 306 матчей. В элитном дивизионе чемпионата России по футболу Дзюба дебютировал в 2006 году, а свой первый результативный удар нанёс в сезоне-2007, отличившись за «Спартак» во встрече с «Томью».

Ранее сообщалось, что мяч Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Динамо» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить