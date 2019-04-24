Магомедшарипов рассказал, когда проведёт следующий бой в UFC

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Боец полулёгкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов рассказал, когда планирует провести свой очередной поединок.
Магомедшарипов рассказал, когда проведёт следующий бой в UFC
  • © Ed Mulholland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Следующий бой — после Рамадана. Хочу вернуться в конце августа — начале сентября. Скорее всего, это будет Америка», — заявил Магомедшарипов в эфире YouTube-канала Octagon TV.

При этом российский спортсмен отметил, что не отказался бы выступить на турнире UFC, который пройдёт 7 сентября. По информации СМИ, местом его проведения должна стать столица ОАЭ Абу-Даби.

Что касается соперников, то Магомедшарипов признался, что готов сразиться с любым бойцом из топ-5 рейтинга полулёгкого веса, не считая своего партнёра по команде Фрэнки Эдгара. При этом он особенно выделил экс-претендента на титул Брайана Ортегу.

Ранее стало известно, что четверо спортсменов, выступающих в UFC, были отстранены на полгода за употребление запрещённых препаратов.

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