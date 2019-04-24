Четыре бойца UFC дисквалифицированы на полгода за допинг

Четверо спортсменов, выступающих в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), были отстранены на полгода за употребление запрещённых препаратов.

Как сообщается на официальном сайте Антидопингового агентства США (USADA), четверо бойцов UFC — Аугусто Мендес, Марвин Веттори, Шон О'Мэлли и Никко Монтаньо — были отстранены на полгода за употребление запрещённого вещества остарина.

Срок отстранения Мендеса отсчитывается с 20 марта 2018, Веттори — 24 августа, О'Мэлли — 19 сентября, Монтаньо — 15 ноября. Таким образом, в самое ближайшее время атлеты могут вернуться к выступлениям.

Ранее сообщалось, что президент UFC Дана Уайт заявил о планах организации заняться сферой профессионального бокса.