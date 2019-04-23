Глава UFC заявил, что организация намерена заняться сферой профессионального бокса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о планах организации заняться сферой профессионального бокса.

«Все активные действия в сфере профессионального бокса начнутся осенью, когда закончится лето. Вы всё узнаете», — приводит слова Уайта CNN.

Как он отметил, ему не нравится, что лучшие боксёры современности практически не встречаются между собой. По его мнению, хорошей идеей могла бы стать организация кругового турнира между ними.

«Уайлдер и Фьюри недавно свели к ничьей невероятный бой, который очень понравился публике. Но реванша между ними не будет, и никто из них не собирается боксировать с Джошуа», — сказал Уайт.

Ранее Уайт выразил надежду, что в будущем Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор начнут уважать друг друга.