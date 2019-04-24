Нападающий ЦСКА Калинин рассказал о желании ещё раз попробовать попасть в НХЛ

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Нападающий ЦСКА Сергей Калинин в беседе с газетой «Известия» рассказал о желании ещё раз попробовать попасть в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Нападающий ЦСКА Калинин рассказал о желании ещё раз попробовать попасть в НХЛ
  • РИА Новости

«Желание есть, но сейчас об этом говорить нет смысла. У меня контракт с ЦСКА — буду его до конца отрабатывать», — заявил он.

Говоря о том, что нужно сделать, чтобы вновь выиграть Кубок Гагарина в следующем году, Калинин сказал, что необходимо сначала хорошо отметить победу в этом Кубке Гагарина.

«Затем отдохнуть, залечить травму и со свежими силами готовиться к следующему сезону», — добавил спортсмен.

Ранее защитник клуба «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов заявил о готовности вновь сыграть за сборную России.

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