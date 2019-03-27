Защитник «Виннипега» Куликов заявил о готовности сыграть за сборную России

Защитник клуба «Виннипег Джетс» Национальной хоккейной лиги Дмитрий Куликов в беседе с газетой «Известия» заявил о готовности вновь сыграть за сборную России.

«В те годы, когда меня приглашали в сборную, я испытывал гордость от выступления за национальную команду. Готов биться за страну и дальше, если позовут», — сказал он.

По его словам, игрокам из Национальной хоккейной лиги необходимо выступать на Олимпиаде, и обидно, что в 2018 году им не разрешили поехать в Корею.

Как отметил Куликов, с вызовом игроков из НХЛ на чемпионат мира у сборных никогда не было проблем.

«Конечно, при условии, что мы рано вылетели из плей-офф или не попали в него», — добавил он.

Ранее российский хоккеист, чемпион мира, экс-форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин в беседе с «Реальным временем» сравнил Матчи всех звёзд в КХЛ и НХЛ.