В «Спартаке» заинтересованы в проведении финала ЛЕ на «Открытие Арене»

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Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко рассказал о заинтересованности в проведении на домашнем стадионе команды «Открытие Арена» финала Лиги Европы.
В «Спартаке» заинтересованы в проведении финала ЛЕ на «Открытие Арене»
  • РИА Новости

«Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости. Можем претендовать только на финал Лиги Европы. Это интересно, хотя за право провести финал такого соревнования очень большая конкуренция», — приводит слова Атаманенко ТАСС.

«Открытие Арена», вмещающая 45 360 зрителей, была введена в эксплуатацию в сентябре 2014 года.

Лига Европы является вторым по значимости европейским клубным турниром, проводимым под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака».

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