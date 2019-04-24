Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
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Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки. В итоге он сумел поразить ворота дважды.
😎 Вы просили? Он сделал!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 апреля 2019 г.
Георгий Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»😱
Чем еще можно заняться, когда проводишь день с защитником красно-белых? 🤔
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