Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена».

Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки. В итоге он сумел поразить ворота дважды.

😎 Вы просили? Он сделал!



Георгий Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»😱



Чем еще можно заняться, когда проводишь день с защитником красно-белых? 🤔



🔴⚪️ Смотрите по ссылке: https://t.co/yAPJ3sYjzt#Спартак#Джикияpic.twitter.com/AoXvSJYuBY — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 апреля 2019 г.

Ранее в РПЛ сообщили, что штраф Гулиева был передан на благотворительность.