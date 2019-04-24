Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена».
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
  • ©spartak.com

Как сообщает пресс-служба клуба, Джикия пробил по воротам с крыши стадиона, при этом ему удалось выполнить такой трюк не с первой попытки. В итоге он сумел поразить ворота дважды.

Ранее в РПЛ сообщили, что штраф Гулиева был передан на благотворительность.

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