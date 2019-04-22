В РПЛ сообщили, что штраф Гулиева был передан на благотворительность

Директор по связям с общественностью Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Алексеев сообщил, что средства, полученные в виде штрафа от полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева, были переданы на благотворительность.

По словам Алексеева, которые передаёт «Советский спорт», деньги были переданы в благотворительный фонд.

Он отметил, что дети из этого фонда вышли с игроками на поле перед матчем «Спартак» — «Енисей».

10 апреля Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший — американский гражданин — отказался от претензий к спортсмену и впоследствии стороны уладили конфликт мирным путём.

По информации СМИ, клуб оштрафовал игрока на 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Гулиев лишён водительских прав за инцидент с пешеходом.