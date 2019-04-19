СМИ: Футболист «Спартака» Гулиев лишён водительских прав за инцидент с пешеходом

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев на четыре месяца лишён водительских прав за инцидент с американским пешеходом Майклом Коулом, которого футболист задел на светофоре.
СМИ: Футболист «Спартака» Гулиев лишён водительских прав за инцидент с пешеходом
  • © spartak.com

Как сообщает телеграм-канал Baza, футболист «Спартака» Аяз Гулиев лишён прав на четыре месяца за проезд на красный свет 10 апреля на Краснопрудной лице Москвы. В результате этого нарушения спортсмен задел на пешеходном переходе американского гражданина Майкла Коула.

Впоследствии стороны уладили конфликт и пострадавший не выдвигал обвинений. Сам Гулиев был оштрафован «Спартаком» и на короткое время отправлен в дублирующий состав.

Ранее футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить