СМИ: Футболист «Спартака» Гулиев лишён водительских прав за инцидент с пешеходом

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев на четыре месяца лишён водительских прав за инцидент с американским пешеходом Майклом Коулом, которого футболист задел на светофоре.

Как сообщает телеграм-канал Baza, футболист «Спартака» Аяз Гулиев лишён прав на четыре месяца за проезд на красный свет 10 апреля на Краснопрудной лице Москвы. В результате этого нарушения спортсмен задел на пешеходном переходе американского гражданина Майкла Коула.

Впоследствии стороны уладили конфликт и пострадавший не выдвигал обвинений. Сам Гулиев был оштрафован «Спартаком» и на короткое время отправлен в дублирующий состав.

Ранее футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем.