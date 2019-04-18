Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем

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Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Точка в этой истории поставлена. После того случая мы с Майклом на связи практически каждый день. Обо всём поговорили. Все подробности рассказывать смысла нет, это уже все обсудили. Единственное, что могу сказать: мне на самом деле очень стыдно перед всеми, кого это задело. Перед ним самим я, конечно же, извинился, и не один раз», — сказал игрок на официальном YouTube-канале «Спартака».

Он отметил, что вспыльчивость подводит его уже не в первый раз. По его словам, он не должен был совершать такой поступок и эта ситуация будет ему большим уроком.

«Что касается суммы, на которую клуб меня оштрафовал и которая пойдёт на благотворительность, я думаю, так будет лучше. Недавно открыли фонд «Спартак» — детям». Думаю, правильно будет отдать деньги именно туда», — подчеркнул Гулиев.

10 апреля Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший — американский гражданин — отказался от претензий к спортсмену, стороны уладили конфликт мирным путём.

Ранее сообщалось, что Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу.

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