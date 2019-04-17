СМИ: Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев принёс извинения команде за недавний инцидент в столице со своим участием.

Как сообщает «Чемпионат», после того, как 22-летний хавбек принёс свои извинения, ему было разрешено вернуться в основной состав для подготовки к предстоящим матчам.

10 апреля Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший — американский гражданин — отказался от претензий к спортсмену и впоследствии стороны уладили конфликт мирным путём.

Ранее сообщалось, что Гулиев в присутствии адвоката встретился с избитым американцем.