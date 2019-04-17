СМИ: Гулиев в присутствии адвоката встретился с избитым американцем
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Как сообщает «Чемпионат», футболист и американец подписали соглашение при адвокате.
10 апреля Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший — американский гражданин — отказался от претензий к спортсмену и впоследствии стороны уладили конфликт мирным путём.
Ранее сообщалось, что Гулиев заплатил 155 тыс. рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий.