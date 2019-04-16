СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий

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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев заплатил гражданину США, которого избил на одной из улиц Москвы, за отказ от претензий.
СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», полузащитник «Спартака» выплатил 155 тыс. рублей пострадавшему в результате дорожного конфликта. 10 апреля Гулиев проехал на красный сигнал светофора и задел пешехода, переходившего улицу. После этого между сторонами завязалась потасовка, в результате чего пострадавший, которым оказался гражданин США, получил перелом носа.

Сообщается, что он может затребовать большую сумму после прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее Валерий Рейнгольд заявил, что «Спартак» должен уделить внимание воспитанию молодых футболистов.

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