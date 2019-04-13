Рейнгольд заявил, что «Спартак» должен уделить внимание воспитанию молодых футболистов

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Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что с полузащитником красно-белых Аязом Гулиевым необходимо провести беседу за драку с пешеходом в Москве, а самому клубу нужно уделить внимание воспитанию подрастающего поколения футболистов.
Рейнгольд заявил, что «Спартак» должен уделить внимание воспитанию молодых футболистов
  • © spartak.com

«Не понимаю политику красно-белых, они не предпринимают никаких шагов, чтобы правильно воспитывать игроков. А могли бы сводить футболистов в музей на стадионе, познакомить их с традициями клуба и показать, как необходимо вести себя в свободное время», — цитирует Рейнгольда «Чемпионат».

Также экс-игрок «Спартака» считает, что клуб должен не наказывать Аяза Гулиева за драку с пешеходом, а провести с ним воспитательную беседу.

«Нужно не наказывать Гулиева, а собрать всю команду, пригласить ветеранов коллектива и провести беседу. Случай вопиющий, общественность взбудоражена и жаждет крови. А я не хочу, парень должен осознать, что подобные поступки могут для него плохо кончиться», — резюмировал Рейнгольд.

Ранее СМИ узнали подробности драки футболиста «Спартака» Гулиева с американцем.

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