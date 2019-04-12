СМИ узнали подробности драки футболиста «Спартака» Гулиева с американцем

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Друг свидетеля драки между полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым и американцем рассказал подробности инцидента.
СМИ узнали подробности драки футболиста «Спартака» Гулиева с американцем
  • РИА Новости

«Я о ситуации знаю со слов своего друга, который мне рассказывал. Он, правда, сам видел конфликт издалека. Из машины вышел футболист и дал пешеходу пощёчину», — приводит слова друга очевидца происшествия телеканал «Звезда».

По его словам, после этого пешеход отошёл от спортсмена и не стал вступать в конфликт.

«Парень посидел немного в машине, а потом выскочил и начал его дубасить», — добавил друг свидетеля.

10 апреля Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший — американский гражданин — отказался от претензий к спортсмену и впоследствии стороны уладили конфликт мирным путём.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отстранил Гулиева от тренировок с основой за инцидент с американцем.

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