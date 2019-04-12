СМИ узнали подробности драки футболиста «Спартака» Гулиева с американцем
- РИА Новости
«Я о ситуации знаю со слов своего друга, который мне рассказывал. Он, правда, сам видел конфликт издалека. Из машины вышел футболист и дал пешеходу пощёчину», — приводит слова друга очевидца происшествия телеканал «Звезда».
По его словам, после этого пешеход отошёл от спортсмена и не стал вступать в конфликт.
«Парень посидел немного в машине, а потом выскочил и начал его дубасить», — добавил друг свидетеля.
10 апреля Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший — американский гражданин — отказался от претензий к спортсмену и впоследствии стороны уладили конфликт мирным путём.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отстранил Гулиева от тренировок с основой за инцидент с американцем.